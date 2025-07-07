Собрали самых раздражающих, изменили канон: каждый спин-офф «Сверхъестественного» оказывался катастрофой (даже аниме)

Сериал «Сверхъестественное» на протяжении 15 сезонов держался на харизме братьев Винчестеров, харизматичных демонах, ангелах и добре, которое с кулаками пробивает себе дорогу в ад и обратно на землю обетованную.

Но стоило оригинальной истории начать подходить к концу, как началась череда неудачных экспериментов. И все они — громкие, амбициозные, и не снискавшие славы.

Аниме, в котором Азазель стал ангелом

В 2011 году японская студия попыталась экранизировать первые два сезона в виде аниме. Получилось странно. Половина серий — пересказ оригинала, половина — новые истории, но логика хромала.

Самое спорное изменение — демона Азазеля показали бывшим ангелом. Даже Джаред Падалеки озвучил Сэма, но фанаты всё равно остались равнодушны. Сюжет вряд ли каноничен, а стиль — на любителя. Хотя сейчас у проекта оценка 7,2 на КП. Видимо, в сравнении с другими спин-оффами он не так и плох.

Книги, которые дополняли, но никому не были нужны

17 книг о братьях, происходящих между событиями сериала, издавались вплоть до 2016 года. В них были новые монстры, флэшбеки, отсылки к Азазелю и внутренние переживания героев. Проблема в том, что мало кто читал.

Даже фанаты, готовые цитировать каждую серию и шутки, не бросились скупать бумажные дополнения. Истории оказались слишком шаблонными и быстро забывались.

Несостоявшиеся спин-оффы — к счастью, не вышли

Сначала планировали сериал о кланах монстров в Чикаго, которых показывали в одной из серий. Впрочем, создатели сразу решили провести опрос и выяснили: поклонникам история показалась унылой, потому тратить деньги не стали.

Потом была попытка снять боевик о «девочках-охотницах», как отмечали фанаты, в проект собрали всех самых раздражающих героев сериала. В обоих случаях пилотные эпизоды так не убедили зрителей, что проекты закрыли сразу. Отказались даже фанаты. Персонажи оказались неинтересными, каст — слабым, сценарии — банальными. Ничего общего с атмосферой «Сверхъестественного».

А вот «Винчестеры» всё-таки запустили. И зря

Когда стало известно, что снимут приквел про молодость Джона и Мэри, фанаты напряглись. И не зря. Сериал переписал канон, сделал Джона охотником (хотя тот узнал о монстрах после смерти жены). Объяснили все тем, что события происходят в другой вселенной, и зачем-то ввел монстра Акриду, подосланного Чаком.

Даже появление Дина в финале первого сезона не спасло. Зачем был нужен этот проект с оценкой в 6 баллов (и это еще фандом сжалился) — так и осталось загадкой. Естественно, шоу закрыли после первого сезона.

Всё это доказывает: магия «Сверхъестественного» не работает без связки братьев. Каждый спин-офф — как будто по закону жанра превращался в пыль. Как бы ни старались авторы, повторить успех оригинала не удалось ни в одной из попыток. И, возможно, это к лучшему.

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