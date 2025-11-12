Названы 14 самых дорогих сериалов в истории: «Игра престолов» тоже тут, но лишь на 6-м месте

Раньше сериалы ассоциировались со скромным бюджетом и телевизионным форматом. Но сегодня все иначе: Голливуд бросил вызов самому себе, превращая производство сериалов в настоящую золотую лихорадку.

Цены стали астрономическими. Сотни миллионов долларов на один сезон – теперь не фантастика, а стандарт для стриминговых гигантов.

Они соревнуются за внимание зрителя беспрецедентными тратами, ведь на кону глобальная аудитория и культурное доминирование. Каждый такой проект должен стать событием, заставить говорить о себе весь мир и окупиться многократно.

Мы собрали топ-14 самых дорогих сериалов в истории. Цифры, которые вы увидите, сложно просто представить. Вы удивитесь, но даже «Игра престолов» с ее грандиозными битвами и драконами в этом рейтинге лишь на шестом месте.

Масштабы затрат давно вышли за рамки привычного. Так что готовьтесь к тому, что ваше представление о бюджетах в кино изменится навсегда.

В этой подборке – только проекты, где каждая сцена буквально пропитана деньгами. И это не всегда гарантирует успех, но выглядит совершенно фантастически.

Погружаемся в мир баснословных чеков и безумных амбиций!

