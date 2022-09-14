Собралась замуж в третий раз: что известно о новом романе Эвелины Бледанс

В 2017 году телеведущая рассталась со своим вторым супругом Александром Семиным. С того времени Бледанс не раскрывает подробности своей личной жизни и игнорирует многочисленные вопросы СМИ. Но, как оказалось, в ближайшее время она планирует вновь связать себя узами брака.

По данным инсайдеров, знаменитость уже давно начала встречаться с новым избранником. Неизвестно, кем является возлюбленный артистки, но он осыпает ее подарками и спонсирует все каникулы. Чувства телеведущей настолько крепки, что она намерена официально подтвердить эти отношения в ЗАГСе.

Также близкие телеведущей, которые раскрыли всю правду в беседе с порталом «СтарХит », подчеркивают, что новый новый избранник смог наладить отношения и с сыном Бледанс — Семеном. Мужчина участвует в жизни ребенка, а тот уже давно считает его своим другом и близким человеком.