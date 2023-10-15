Собрал вещи — и в интернат: сын Леонова раскрыл детали семейной драмы

Евгения Леонова бросало в дрожь при каждом появлении в школе, где учился его единственный сын Андрей. Артист знал, что ничего хорошего об отпрыске не услышит. Из-за неудач своего ребенка в учебе звезда советского кино разозлился настолько, что в семье разыгралась настоящая драма.

Учителя в один голос твердили знаменитости, что из его балбеса ничего путного не вырастет. Как полагали в учебном заведении, максимум, на что он способен, — это с большим трудом окончить семь классов и работать шофером.

Актер выслушал педагогическую тираду, но серьезных мер принимать не стал.

Ангельское терпение продержалось до очередной двойки наследника. Кумир миллионов спокойно собрал вещи маленького Андрея, взял его за руку и предупредил, что прямо сейчас они направятся в интернет. Мол, там из непослушного мальчишки сделают человека.

Эта история подробно рассказана в книге «Евгений Леонов. Письма сына». Из-за плотной занятости на съемках любимец зрителей не мог уделять сыну много внимания, поэтому придумал такой способ общения с ним.