Собрал $631 млн и номинации на «Оскар»: теперь создатели «Формулы-1» задумались о втором фильме

Спортивная драма «F1» с Брэдом Питтом триумфально ворвалась в высшую лигу мирового кино. Картина Джозефа Косински, собравшая в прокате 631 миллион долларов и номинированная на «Оскар», стала громким событием 2025 года.

Естественно, что после такого успеха фанаты начали задавать вопрос: будет ли продолжение? Ответ, судя по всему, звучит обнадеживающе.

На февральской пресс-конференции Apple TV, которая занималась дистрибуцией фильма, этот вопрос задали напрямую. Интересно, что отвечал на него не продюсер или режиссер, а Стефано Доменикали — президент самой «Формулы-1». Его слова были осторожны, но многообещающими:

Оставайтесь с нами. Мы расскажем вам кое-что еще в будущем. Никогда не говори никогда.

Он подчеркнул, что успех первой части был уникальным, и любое продолжение должно быть «действительно очень, очень хорошим».Такой публичный комментарий от топ-менеджера глобального бренда — серьезный намек.

В индустрии редко обсуждают сиквелы на столь высоком уровне, если над ними не ведется предварительная работа. Доменикали фактически подтвердил, что идея продолжения активно прорабатывается, но требует времени на осмысление и качественную реализацию.

Сюжет первого фильма оставил пространство для развития. История ветерана-гонщика Сонни Хейса, вернувшегося в «Формулу-1», чтобы спасти от закрытия аутсайдерскую команду APXGP, завершилась победой, но не закрыла все возможные сюжетные линии.

Зрители с большой вероятностью увидят, как сложится дальнейшая карьера героя Питта и судьба его команды в новом сезоне королевских гонок. Официального зеленого света еще нет, но производственная машина, кажется, уже завелась.