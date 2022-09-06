Соболезнующий «друг» семьи: Разин нанес покойному Шатунову новый удар

Андрей Разин говорил, что тяжело переживает утрату Юрия Шатунова, и называл себя единственным близким человеком, который остался у вдовы и двоих детей артиста. Теперь же «друг» семьи показал свое истинное лицо.

Продюсер нанес покойному Шатунову новый удар. Если раньше он судился с музыкантом за наследие «Ласкового мая», то сейчас намерен бороться за него уже с родными исполнителя.

Об этом говорится в эксклюзиве «АиФ». Корреспондентам портала удалось связаться с Сергеем Васильевым, адвокатом семьи безвременно ушедшего артиста. Правозащитник подметил, что супруге певца Светлане и его наследникам, сыну Дэннису и дочери Эстелле, предстоит вести с продюсером судебные тяжбы.

Выяснилось, что Разин, который, к слову, является крестным отцом Дэнниса, подал жалобу на ранее отмененное судом решение. Также юрист отметил, что заседание по этому делу должно состояться в ближайшее время.