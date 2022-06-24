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«Соболезнования на карту»: поступок экс-супруги Пьера Нарцисса осудили

24 июня 2022 09:22
«Соболезнования на карту»: поступок экс-супруги Пьера Нарцисса осудили

Валерия Калачева предложила подписчикам помочь собрать деньги на похороны.

Пользователи соцсетей осудили поступок экс-супруги Пьера Нарцисса. Валерия Калачева обратилась к подписчикам, поблагодарив их за беспокойство и готовность помочь. Отказываться от помощи она не стала, отметив, что поддержка сейчас действительно нужна. Поэтому Калачева разместила в соцсетях данные банковской карты дочери Пьера Каролины-Кристель.

«Можете выразить соболезнования нашей семье на карту», — написала Валерия, добавив к посту снимки разных лет с Пьером.

Такая предприимчивость после потери бывшего мужа поразила некоторых пользователей. К тому же ранее Валерия отзывалась о нем не слишком положительно. Несколько лет назад она обвиняла его в рукоприкладстве и злоупотреблении горячительными напитками.

«Не стыдно ли собирать на похороны?», «Все настолько плохо?», «До этого на странице ни одного фото с мужем не было», «Нет слов», — написали комментаторы.

Нашлись поклонники, которые, наоборот, встали на защиту Валерии. Они предположили, что средства могут понадобиться для транспортировки певца в Камерун. Не исключено, что похороны могут состояться на родине Нарцисса.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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