Соблазнят в два счета: перед женщинами этих знаков Зодиака устоять невозможно

Мудрецы прошлого утверждали, что если женщина захочет, она сможет соблазнить кого угодно. Чары представительниц прекрасного пола неустанно воспевали в своих произведениях поэты, музыканты, художники - и продолжают делать это по сей день. Астрологи тоже не остались в стороне от темы женской притягательности и составили рейтинг знаков зодиака, под которыми рождаются истинные чаровницы и сердцеедки. Рассказываем, уроженки каких четырех знаков способны покорить мужчину с первой же встречи.

Телец

Женщинам, рожденным под этим земным знаком, покровительствует Венера - планета, названная в честь богини любви и красоты. Неудивительно, что представительницы знака легко кружат головы мужчинам - они наделены такой женственностью и гармонией, что это не может оставить равнодушным.

При знакомстве с женщиной-Тельцом сильный пол ловит себя на мысли, что ни одна другая дама не может подарить столько счастья, нежности и ласки.

Поэтому этот знак всегда окружен поклонниками.

Лев

Перед очарованием Львицы не устоит ни один представитель сильного пола. Женщины, появившиеся на свет под этим созвездием - страстные, эффектные, уверенные в себе. Им не нужно даже прикладывать усилия для того, чтобы привлечь к себе внимание - энергетика огненного знака настолько мощная, что все взгляды все равно будут обращены на Львицу.

Королева зодиака знает себе цену и не разменивается на мелочи, требуя самого лучшего - и никто не смеет ей отказать.

Весы

Представительницы воздушного знака - одни из самых коммуникабельных и открытых в зодиаке. Женщины-Весы способны с легкостью найти общий язык абсолютно с любым человеком и настроиться на его волну. Общение с такой дамой для мужчин - словно глоток свежего воздуха. Весам вовсе не обязательно флиртовать, надевать смелые наряды и делать яркий мейк для того, чтобы вызвать и представителей противоположного пола жгучий интерес.

Мужчины сами охотно тянутся к естественным и милым Весам.

Скорпион

Этим водным знаком управляют сразу две планеты - Марс, который отвечает за страсть, и Плутон, который “специализируется” на магнетизме и притягательности. При таком раскладе можно ли хоть на минуту усомниться в том, что женщины, рожденные под знаком Скорпиона, обладают сногсшибательной харизмой? Уроженки знака никогда не раскрывают свои карты до конца, интригуя многочисленных поклонников.