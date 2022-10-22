Соблазнят в два счета: перед женщинами этих знаков Зодиака устоять невозможно
Астрологи назвали главных сердцеедок по знаку зодиака.
Мудрецы прошлого утверждали, что если женщина захочет, она сможет соблазнить кого угодно. Чары представительниц прекрасного пола неустанно воспевали в своих произведениях поэты, музыканты, художники - и продолжают делать это по сей день. Астрологи тоже не остались в стороне от темы женской притягательности и составили рейтинг знаков зодиака, под которыми рождаются истинные чаровницы и сердцеедки. Рассказываем, уроженки каких четырех знаков способны покорить мужчину с первой же встречи.
Телец
Женщинам, рожденным под этим земным знаком, покровительствует Венера - планета, названная в честь богини любви и красоты. Неудивительно, что представительницы знака легко кружат головы мужчинам - они наделены такой женственностью и гармонией, что это не может оставить равнодушным.
При знакомстве с женщиной-Тельцом сильный пол ловит себя на мысли, что ни одна другая дама не может подарить столько счастья, нежности и ласки.
Поэтому этот знак всегда окружен поклонниками.
Лев
Перед очарованием Львицы не устоит ни один представитель сильного пола. Женщины, появившиеся на свет под этим созвездием - страстные, эффектные, уверенные в себе. Им не нужно даже прикладывать усилия для того, чтобы привлечь к себе внимание - энергетика огненного знака настолько мощная, что все взгляды все равно будут обращены на Львицу.
Королева зодиака знает себе цену и не разменивается на мелочи, требуя самого лучшего - и никто не смеет ей отказать.
Весы
Представительницы воздушного знака - одни из самых коммуникабельных и открытых в зодиаке. Женщины-Весы способны с легкостью найти общий язык абсолютно с любым человеком и настроиться на его волну. Общение с такой дамой для мужчин - словно глоток свежего воздуха. Весам вовсе не обязательно флиртовать, надевать смелые наряды и делать яркий мейк для того, чтобы вызвать и представителей противоположного пола жгучий интерес.
Мужчины сами охотно тянутся к естественным и милым Весам.
Скорпион
Этим водным знаком управляют сразу две планеты - Марс, который отвечает за страсть, и Плутон, который “специализируется” на магнетизме и притягательности. При таком раскладе можно ли хоть на минуту усомниться в том, что женщины, рожденные под знаком Скорпиона, обладают сногсшибательной харизмой? Уроженки знака никогда не раскрывают свои карты до конца, интригуя многочисленных поклонников.
В женщинах-Скорпионах скрыта какая-то загадка, которая и привлекает к ним мужчин.