«Соблазняла меня»: этот бандит российского кино стал звездой в Индии

Вячеслав Разбегаев не зря изучал хинди и урду. Актер как знал, что наступит момент, когда он будет сниматься в Болливуде.

В российском кино за знаменитостью закрепилось амплуа бандита, а индийские продюсеры пожелали примерить на него совсем другой образ. Артиста пригласили в ленту «Игроки» — боевик, действие которого разворачивается в Российской империи начала XX века.

Разбегаеву отошла роль генерал-майора царской армии. Съемочный процесс оставил массу приятных впечатлений. Особенно ему понравилась сцена с пикантным танцем.

«Одна из главных героинь как бы соблазняла меня этим танцем, и я уволакивал ее в свой номер», — вспомнил любимец публики.

Проект вышел на экраны в 2012 году и имел большой успех. В Индии Вячеслав Вячеславович стал настоящей звездой. Однако дальнейшую карьеру все же предпочел строить на родине.