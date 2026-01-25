«Соблазняет сыновей»: россиянки возненавидели советскую Золушку после съемок с Броневым – упавшая бретелька «похоронила» карьеру

Оповещения от Киноафиши
25 января 2026 14:15
Абсолютно безобидный эпизод «аукался» актрисе еще долго.

Кино в жизни Людмилы Сенчиной, Золушки советской эстрады, занимало далеко не первое место. Несколько ролей в музыкальных комедиях, аккуратный дебют в «Волшебной силе» – несколько скромных образов. Но все изменилось в 1977 году. И отношение советских граждан к актрисе – в том числе.

Фильм «Вооружен и очень опасен», где Сенчина сыграла певицу кабаре Жюли, для зрителей середины 70-х оказалось «чересчур». Вернее, для зрительниц.

Откровенные по тем временам наряды, намек на постельную сцену, а главное – эпизод, где герой Леонида Броневого срывает с красотки бретельку и едва обнажает ее пышный бюст. Цензура колебалась, но сцену оставили.

И если мужчины восприняли ее как пикантное украшение фильма, то женская часть аудитории – как предательство.

«И тут пошли письма в Ленконцерт: “Как же так! В то время как в Гондурасе дети голодают, Сенчина соблазняет наших мужей и сыновей! Мы ей так верили!”», – вспоминала артистка в одном из интервью.

Неудивительно, что долгие годы после премьеры фильма Владимира Вайнштока Сенчина жалела о том, что там снялась. «Вооружен и очень опасен» стал последней работой в кинокарьере Людмилы Петровны.

«Я поняла, что опрометчиво поступила. Потому что для людей я – Золушка».

Фото: Кадр из фильма «Вооружен и очень опасен» (1977)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
