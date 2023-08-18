Соблазнительные формы: Лорак раздалась вширь, но в нее сложно не влюбиться

Ани Лорак в последнее время нередко упрекали в лишнем весе. Поклонники заметили, что во время перерыва в гастролях, который артистка взяла для отпуска с дочерью, она не следила за собой и изрядно увеличилась в объемах.

Вернувшись к выступлениям, звезда взялась за тренировки. Хотя любимица публики все еще не вернула себе былую стройность, фанаты в восхищении: новые изгибы сделали Лорак только привлекательнее. В социальных сетях певица поделилась видео с репетиции будущего выступления. Для отработки танца она выбрала туфли на высоком каблуке, облегающие легинсы и укороченный топ. Лорак танцевала перед зеркалом, игриво повиливая бедрами.

Несмотря на то, что талия женщины стала заметно шире прежней, фанаты в комментариях под публикацией осыпали ее комплиментами.