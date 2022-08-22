«Собираюсь стать королевой»: заявление Меган Маркл вызвало оторопь

Последние годы имя Меган Маркл не сходит с уст миллионов поклонников и ненавистников по всему миру. Публика внимательно следит за каждым ее шагом и обсуждает любое заявление. Как оказалось, именно этого супруга принца Гарри и добивалась с самого детства.

По словам биографа Тома Бауэра, слова которого цитирует Express.co.uk , еще в школе Меган Маркл четко давала понять, что мечтает стать знаменитой. Например, однажды ей удалось подружиться с сыном президента Боливии. И из-за этого практически сразу в течение нескольких дней она начала заявлять одноклассникам, что теперь ее жизнь официально изменится.

«Я собираюсь стать королевой», — именно так хвасталась Меган перед друзьями.

Как отмечает Бауэр, избранница принца Гарри никогда не скрывала своих амбиций, поэтому ее социальный статус сегодня — это результат долгого труда.