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Киноафиша Статьи Собирал деньги в шапку: причину «попрошайничества» Лепса поймут все россияне

Собирал деньги в шапку: причину «попрошайничества» Лепса поймут все россияне

18 сентября 2022 04:15
Собирал деньги в шапку: причину «попрошайничества» Лепса поймут все россияне

Артист доказал широту своей души.

Григорий Лепс удивил поклонников сбором денег на благотворительность. Как рассказал отец Жанны Фриске Владимир, однажды музыкант встречался с его дочерью и постарался помочь ей.

Якобы Лепс прилетал к артистке, когда та находилась в Юрмале под присмотром врачей. После встречи он был под таким большим впечатлением, что решил собрать деньги на ее лечение у своих друзей и знакомых, буквально попросив их положить наличные в свою шапку.

«Лепс взял шапку, бросил денег и пустил ее по кругу... Там было сто тысяч евро», — вспоминает Владимир в YouTube-шоу Алены Жигаловой.

При этом, как отмечает отец певицы, он так и не увидел средств, собранных музыкантом. По его словам, их забрал Дмитрий Шепелев, который тоже присутствовал на встрече. Также телеведущий, как уверен Владимир, присвоил себе помощь Николая Баскова и Лолиты.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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