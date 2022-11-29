Собирал бутылки, пил с бомжами: как Тимошин из «Ты у меня одна» опустился на дно

Марк Горонок стал известен еще в юности, исполнив роли в картинах «Ты у меня одна» и «Все будет хорошо». Зрители и коллеги пророчили большой успех молодому актеру, но из-за его сложного характера и жизненных несчастий он так и не смог добиться успеха.

Дело в том, что с юности артист страдал от псориаза. И однажды врачи предложили ему лечение: они планировали перелить ему кровь. Однако во время операции специалисты заразили Горонка гепатитом. Как-то он просто потерял сознание, а проснулся спустя четыре дня в реанимации. Медики потратили много сил и времени, чтобы спасти артиста, а все восстановление заняло два года, и такой долгий перерыв заставил руководство театра «Ленком», где он служил в то время, уволить его.

Неожиданное несчастье тяжело сказалось на звезде экрана. Из-за увольнения и проблем со здоровьем он начал пить и пытался заняться любой работой. Возлюбленная артиста Лилия не была в восторге от Горонка, который был постоянно в состоянии алкогольного опьянения, поэтому однажды ушла из дома.

Как рассказывает сам артист, это был один из самых тяжелых периодов в его жизни. Он начал пропадать из дома, ночевал с бомжами, а на жизнь зарабатывал сбором бутылок. В итоге благодаря протекции своего старого преподавателя Дмитрия Астрахана ему удается устроиться в театр «Буфф», но спустя три года из-за постоянных конфликтов он вновь остался без работы.

После этого артист решил открыть свой собственный бизнес по организации праздников и смог добиться успеха. Но несколько лет назад он вместе с матерью попал в серьезную аварию, которая поставила крест на его профессиональной карьере. Сегодня Марк Горонок, которому не так давно исполнилось 48 лет, работает охранником. Он мечтает вернуться в театр, но не может себе позволить зарплату артиста, так как ему нужно заботиться не только о себе, но и о своих родных.