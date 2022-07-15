«Собирает на еду или на ботокс?»: взвывшую от безденежья Дану Борисову растоптали

Уже второй день подряд не утихают обсуждения вокруг поведения Даны Борисовой. Она обратилась к подписчикам в соцсетях с необычной просьбой. Дана разместила номер своей банковской карты и рассказала о финансовых трудностях. Борисова призвала фолловеров скинуть ей хотя бы по 100 рублей.

На следующий день телеведущая поблагодарила неравнодушных фанатов за помощь, сообщив, что ей удалось собрать около 25 тысяч рублей. Кроме того, Дана раскритиковала звезд, на которых была подписана, ведь практически никто из них так и не вызвался помочь. Известный блогер Лена Миро растоптала Дану в своем ЖЖ. Она удивилась, что телеведущая, вместо того чтобы найти работу, начала выпрашивать деньги. Причем, даже не сообщив, на что именно ей не хватает средств.

«Собирает на еду или на ботокс?» — предположила Лена.

При этом Дана, отвечая на нападки хейтеров, подчеркивала, что работает с 14 лет, две ее трудовые книжки исписаны от корки до корки, но это не защитило ее от безденежья. Телеведущая заявляла, что работать «в поле» она не собирается, поэтому пока просто ждет новых предложений о съемках в шоу.