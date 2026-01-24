Оповещения от Киноафиши
«Соберет всю кассу мира»: «Чебурашка 2» уже проиграл продолжению «Сто лет тому вперед»

24 января 2026 17:09
Этот фильм заставит вас пересмотреть взгляды на российское кино, уверяет исполнитель главной роли. 

Сейчас на съёмках спин-оффа «Сто лет тому вперёд» — фантастической комедии «Весельчак У». Александр Петров, один из главных лиц франшизы, пусть и под строгим NDA, приоткрыл завесу и заявил, что этот проект имеет все шансы превзойти успех оригинала и другие сказки-рекордсмены последних лет. Получается, под ударом «Чебурашка 2», «Буратино» и многие другие.

«На 90% это совершенно другая история», — говорит актёр о проекте.

Состав обновился кардинально: теперь его партнёры — Никита Ефремов, Юлия Пересильд, Алена Михайлова, Анастасия Талызина и юный Мирон Проворов. Но главное — усложнилась сама конструкция.

Если в «Сто лет тому вперёд» было два временных пласта, то здесь, по словам Петрова, «ещё сложнее». Ключевая изюминка — «пришельцы зимой в Москве», что создаёт уникальную визуальную фактуру.

«На днях снимали в Тверской области, замерзли так, что думали — околеем. Было минус 15, но ощущалось как минус 24. Фактура, которая возникла благодаря этому, останется в кино, и, мне кажется, это будет очень здорово», — делится Петров.

Особые надежды актёр возлагает на режиссёра Александра Андрющенко («Лёд», «Сердце Пармы»), называя его фантастическим и «двигающим индустрию», но при этом — абсолютно простым человеком.

«Я очень верю и надеюсь, что "Весельчак У" соберет всю кассу мира», — подытожил Петров.

Фото: Кадр из фильма «Сто лет тому вперед» (2024)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
