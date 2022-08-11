Собчак смачно «потопталась» по Губерниеву: триумф ведущей не скрыть

Ксения Собчак по праву считается одной из самых известных отечественных журналисток. Ее проекты привлекают внимание тысяч россиян, а высказывания цитируют крупные СМИ. Теперь же знаменитость официально смогла доказать свой успех.

Судя по данным аналитического центра «Медиалогия », телеведущая является самой цитируемой журналисткой России. С большим отрывом Собчак обогнала не только самых известных телеведущих федеральных каналов, ежедневно высказывающихся на политические темы. Смогла опередить телеведущая и Дмитрия Губерниева, своего давнего соперника и одного их главных лиц развлекательного телевидения стран.

Как отмечают эксперты, индивидуальный рейтинг Собчак практически в два раза выше, чем у спортивного комментатора. При этом Губерниев и так поднялся на две позиции в списке.

Сама Собчак пока никак не прокомментировала свой триумф. Отметим, что не так давно она удивила фанатов откровенной фотографией в купальнике, из-за которой в итоге столкнулась с критикой.