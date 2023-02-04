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Собчак разделась перед камерой и ужаснула россиян: такое лучше не показывать

4 февраля 2023 14:00
Собчак разделась перед камерой и ужаснула россиян: такое лучше не показывать

Над фигурой ведущей уже успели посмеяться.

Ксения Собчак не стесняется делать громкие высказывания и часто создает скандальные инфоповоды для привлечения новой аудитории. Подписчики знаменитости уже привыкли к ее эффектным выходкам, поэтому с каждым разом ей все труднее удивлять пользователей.

Тем не менее бывшая телеведущая все еще знает, как привлечь к себе внимание. Не так давно она поделилась фотографией с отдыха, и в комментариях сразу собрались злопыхатели, которые начали подшучивать над Ксенией и ее фигурой.

На снимке она запечатлена в коричневом бикини и многие отметили, что формы «блондинки в шоколаде» слишком скромны.

Некоторые даже поинтересовались, почему верх от купальника не спадает с маленького бюста женщины.

Пользователи сети не завидуют стройной фигуре Собчак, ведь она кажется им слишком тощей, а излишняя худоба сегодня не является привлекательной.

Собчак разделась перед камерой и ужаснула россиян: такое лучше не показывать
Фото: соцсети, Legion-Media
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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