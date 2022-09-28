Собчак огорошила пикантным признанием: «Сыну могло бы быть 18»

Ксения Собчак о своей личной жизни говорит редко, но метко. Обычно журналистка комментирует надоевшие слухи, касающиеся ее отношений с мужем — режиссером Константином Богомоловым. На этот раз она сделала откровенное заявление о своей беременности.

Телеведущая никогда не скрывала, что во времена своей юности не желала обзаводиться детьми, поскольку была убежденной childfree. Впрочем, затем Собчак изменила свои взгляды и все-таки стала матерью. В ноябре 2016 года она подарила своему первому мужу, актеру Максиму Виторгану, сына Платона.

Оказалось, что знаменитость нисколько не жалеет о том, что первенца родила в довольно зрелом возрасте. «Сыну могло бы быть 18-19», — рассказала журналистка в своем Telegram-канале о том, какой могла бы быть ее жизнь, если бы в свое время она «поддалась общественному мнению».