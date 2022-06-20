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Собчак не поскупилась: пострадавшая в смертельном ДТП озвучила сумму компенсации

20 июня 2022 14:30
Собчак не поскупилась: пострадавшая в смертельном ДТП озвучила сумму компенсации

Журналистка выделила щедрые средства на исполнение мечты для жертвы аварии.

Оксана Садовник сильно пострадала в прошлом году в смертельном ДТП с участием автомобиля, в котором ехала Ксения Собчак. Девушка лишь чудом выжила: у нее были страшные травмы ног, лица и внутренних органов. Мужу Оксаны пришлось спешно организовывать ее транспортировку из Сочи в Москву, где врачи смогли оказать ей помощь. Медики вырезали у Оксаны селезенку и поставили штифты в челюсть. На память об ужасном ДТП у нее остались шрамы и парализованная часть лица из-за пострадавших нервов. Теперь моральный ущерб и расходы на лечение она требует с виновника аварии — водителя иномарки, в которой сидела Собчак.

К Ксении у Садовник нет никаких претензий. Более того, по ее словам, журналистка связалась с ней в столице, чтобы узнать, как она может помочь. Тогда Оксана и рассказала о заветной мечте — открытии собственной фотостудии. Помещение распахнуло двери в феврале этого года, Собчак тоже присутствовала на мероприятии. Сумму благотворительной компенсации журналистка не раскрыла, но Оксана призналась, что Собчак не поскупилась.

«Миллион рублей», — проговорилась Садовник в шоу «Звезды сошлись».

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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