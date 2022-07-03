Собчак раскритиковали за "пощечину" малоимущим

Ксения Собчак в разговоре с Дмитрием Дибровым рассказала о своем отношении к деньгам. Она не смогла причислить себя к тем, кто стыдится демонстрировать высокие заработки:

«У нас принята точка зрения, что бедность, она такая чистая, опрятная и совестливая. Я с этим не согласна. Нет в этой бедности ничего ни опрятного, ни совестливого. Отрицать, что деньги в современном обществе являются всеобщим тотемом, неким мерилом достижений и успехов, невозможно».

В то же время телеведущая, что опыта жизни за чертой бедности у нее нет, и никогда не было. «Я его ужасно боюсь, честно вам сказать», — призналась Собчак в программе «Временно доступен».

Рассуждения Ксении Анатольевны не оценили пользователи Сети — телеведущую раскритиковали за слова о нищих: