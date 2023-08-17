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Собчак на ее фоне красавица: ахнете, увидев тайную сестру скандальной ведущей

17 августа 2023 13:00
Собчак на ее фоне красавица: ахнете, увидев тайную сестру скандальной ведущей

Родственница знаменитости на 16 лет старше.

Ксения Собчак появилась на свет в семье Анатолия Собчака и его супруги Людмилы. С детства девочка росла под пристальным вниманием общественности, но мало кто догадывался, что у политика есть старшая дочь Мария.

Дело в том, что Людмила не была первой женой Анатолия. Еще в студенчестве он женился на Нонне, и у них родилась малышка. Спустя некоторое время Собчак познакомился с Людмилой, поддался своим чувствам и оставил семью.

Мария пошла по стопам отца и занялась юриспруденцией. Она старается вести непубличный образ жизни, а Собчак лишь в исключительных случаях рассказывает о ней. Как оказалось, сестры не общаются долгие годы и, как уверена знаменитость, вряд ли смогут подружиться.

Публика не прошла мимо неожиданной истории. Многие посочувствовали двум сестрам, разделенным в детстве. Другие же отметили, насколько Мария не похожа на Ксению и даже на своего отца.

«Раньше я думал, что Собчак не очень, а теперь забираю свои слова обратно», — пишет один из пользователей.

Собчак на ее фоне красавица: ахнете, увидев тайную сестру скандальной ведущей
Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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