Собчак на ее фоне красавица: ахнете, увидев тайную сестру скандальной ведущей

Ксения Собчак появилась на свет в семье Анатолия Собчака и его супруги Людмилы. С детства девочка росла под пристальным вниманием общественности, но мало кто догадывался, что у политика есть старшая дочь Мария.

Дело в том, что Людмила не была первой женой Анатолия. Еще в студенчестве он женился на Нонне, и у них родилась малышка. Спустя некоторое время Собчак познакомился с Людмилой, поддался своим чувствам и оставил семью.

Мария пошла по стопам отца и занялась юриспруденцией. Она старается вести непубличный образ жизни, а Собчак лишь в исключительных случаях рассказывает о ней. Как оказалось, сестры не общаются долгие годы и, как уверена знаменитость, вряд ли смогут подружиться.

Публика не прошла мимо неожиданной истории. Многие посочувствовали двум сестрам, разделенным в детстве. Другие же отметили, насколько Мария не похожа на Ксению и даже на своего отца.