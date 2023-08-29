Собчак бесстыдно оголилась в вульгарном платье: груди будто от разных людей

Ксения Собчак еще с юных лет была известна скандальными выходками и откровенными образами. Казалось бы, в последние годы звезда остепенилась, поменяла поляну «Дома-2» на интервью с солидными персонами, стала матерью и женой, последней даже дважды. Но светская львица не упускает возможности спровоцировать публику на очередное обсуждение.

В личном микроблоге бывшая светская львица опубликовала снимок из салона красоты, куда обратилась за маникюром и наращиванием ресниц. Но преображение внешности журналистки заметили гораздо больше, чем ее глубокое декольте.

Подписчики заметили, что грудь Ксении выглядит крайне несимметрично. Многие предположили, что Собчак стала еще одной жертвой некачественной пластической хирургии.

«Накачала, и уже одна обвисла?», «Ксюша, что с декольте? Груди будто криво пришили», — вопрошают в комментариях.

Впрочем, стоит вспомнить, что журналистка несколько лет назад стала мамой и даже давала мастер-классы по грудному кормлению. Это также могло оказать влияние на фигуру звезды.