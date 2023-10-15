Собчак ахнула, узнав о пагубном пристрастии Киркорова: вот что он скрывает в своей сумочке

Скандал вокруг звездного хирурга Тимура Хайдарова не утихает. На защиту врача, изуродовавшего пациенток, встал Филипп Киркоров. Певец появился в интервью Хайдарова на YouTube-канале Ксении Собчак, чтобы доказать, что после операции он находится в идеальной форме и прекрасно себя чувствует. Правда, во время ролика вспылили нелицеприятные подробности об исполнителе.

Увидев дорогую брендовую сумку Киркорова, экс-кандидат в президенты попросила показать, что знаменитость носит с собой. Поп-король стал доставать наушники, очки, куклу-робота и другие предметы, пока Собчак не обратила внимание на пачки сигарет. Ведущая пришла в шок из-за того, что артист курит, несмотря на запрет своего врача.

«Только что говорил, что курить нельзя. Три пачки у тебя. Еще какие-то хреновые. Ты экономишь?» — язвила Ксения Анатольевна.

В ответ Филипп Киркоров стал оправдываться, что сигареты легкие, да и вообще, всему виной стресс. На что Хайдаров строго попросил пациента бросить вредную привычку.