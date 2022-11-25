Собаке из голливудского фильма позавидует каждый: россияне столько не зарабатывают

Нередко на съемочных площадках известных фильмов работают не только актеры, но и животные. Так сложилось, что чаще всего это собаки. Например, чуть ли не главной звездой картины «Волшебник страны Оз» стал керн-терьер по кличке Терри.

На экране он воплотил песика Дороти — Тотошку. За свою работу хвостатый артист даже получал гонорар, причем его размер был больше, чем у некоторых других актеров. Что уж говорить, Терри мог похвастаться гораздо большим доходом, чем большинство россиян сегодня.

В частности, пес получал в неделю 125 долларов, что по нынешнему курсу составляет около двух тысяч. Тото стал настоящей звездой и после своей смерти удостоился больших почестей. Его похоронили на ранчо в Студио-Сити в Лос-Анджелесе. Кроме того, в 2011 году на кладбище Hollywood Forever в честь собаки, скончавшейся в сентябре 1945-го, установили памятный монумент.