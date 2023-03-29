Собака на сене: этот знак Зодиака самый отъявленный собственник

“Если не достался мне - значит, не доставайся никому”, - примерно такой точки зрения придерживаются закоренелые собственники. Даже после разрыва с партнером они продолжают присутствовать в его жизни, мешают налаживать отношения с другими людьми и двигаться вперед. Избавиться от их общества решительно невозможно - все равно найдут способ снова напомнить о себе. Астрологи выяснили, что такое поведение чаще всего свойственно представителям определенного знака зодиака. Рассказываем, кто в гороскопе обладает репутацией собаки на сене - ни себе, ни людям.

Овен

Считается, что планетой-покровителем этого знака является Марс, названный так в честь античного божества войны. Поэтому стремление бороться и отстаивать свою собственность у уроженцев этого знака в крови. Овен крайне ревниво относится ко всему, что считает своим, в том числе к людям.

Представители огненного знака ревнуют своих родственников и друзей, если те весело проводят время с кем-то еще и не обрывают ему телефон и мессенджеры с просьбой встретиться. Что уж говорить о партнерах - за ними Овен следит особенно пристально, чтобы никто не увел.

Импульсивный и жесткий характер этого знака способна выдержать далеко на каждая вторая половинка.

Нет ничего удивительного в том, что партнеры Овна рано или поздно устают от перманентного контроля и сбегают, но они еще не знают, что даже после расставания подопечный Марса не даст им спокойно вздохнуть.

В представлении Овна партнер - самая настоящая собственность.

Лишившись ее, представитель огненного знака поначалу испытывает небольшой ступор - мол, как так-то, что могло пойти не так?! - а потом свирепеет и отправляется устраивать разборки. Он буквально атакует бывшего звонками, сообщениями, караулит на улице.

Если Овен заметит, что у экс-партнера кто-то появился, это нанесет большой удар по его самолюбию. Огненный знак начнет мелькать в поле зрения бывшего как бы невзначай, попытается вызвать его ревность, появившись с новой пассией.

Игры, в которые играет подопечный Марса, сбивают с толку всех участников.

Нередко уроженец огненного знака добивается своего. Новый партнер бывшего не выдерживает психологического давления, которое оказывает на него Овен, и исчезает, а тому остается только сделать еще одну попытку к сближению. Кстати, когда Овен убедится, что бывший не против второго шанса, может заскучать и сбежать.