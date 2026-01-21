Собака, медведь или какой-то тропический зверь — все мимо: и все-таки Чебурашку не выдумали, а срисовали — вот откуда уши растут

Про Чебурашку принято думать как про сказочного зверька «из ниоткуда». Милый, странный, без внятного биологического обоснования, будто таким его просто взяли и придумали.

Как здорово, что у этой истории есть куда более приземленное начало. Автор все-таки подсмотрел знаменитый образ из жизни.

Откуда вообще взялся Чебурашка

Персонажа придумал Эдуард Успенский в 1966 году для книги «Крокодил Гена и его друзья». В тексте Чебурашка — неизвестный науке тропический зверек, который случайно засыпает в ящике с апельсинами и так попадает в большой город. Там он ест, падает, снова падает — и получает свое имя от директора магазина, потому что все время «чебурахается».

По сюжету его долго не могут никуда пристроить: в зоопарк не берут — непонятно, в какую клетку сажать, — и в итоге отправляют работать игрушкой в магазин уцененных товаров. Уже потом он знакомится с Геной, Шапокляк, Лариской и всей этой странной, но очень теплой компанией.

Почему он выглядит именно так

В ранних версиях Чебурашка был куда менее симпатичным: коричневый, неуклюжий, с большими ушами, но без того добродушия, к которому мы привыкли. Знакомый всем образ появился только в мультфильме «Крокодил Гена», где над персонажем работал художник Леонид Шварцман. Именно там у Чебурашки появились огромные глаза и мягкая «детская» внешность.

А ведь он вообще мог выглядеть пугающе как странная кукла, а не герой для малышей. Покорил бы тогда такой зверек весь мир, большой вопрос.

История про прототип

По словам дочери писателя Татьяны Успенской, Чебурашка появился благодаря семейной традиции. Прообразом стала племянница Успенского — маленькая девочка, которая постоянно спотыкалась. Причина банальная: ей купили огромную цигейковую шуба «на вырост».

В 60–70-е детям часто покупали одежду сразу на несколько лет вперед. Сначала она доставала до пола, ребенок путался в полах, падал, снова вставал — и снова падал. «Чебурахался» буквально каждые пять минут.

Вот моя сестра, бесконечно "чебурахавшаяся", то есть падавшая в этой шубе, по сути, и стала прототипом Чебурашки.

Может поэтому Чебурашка кажется нам таким милым, потому что в его основе заключен детский образ. В нем легко угадываются черты обычного ребенка, который излучает только добро, а также пытается найти друзей и свое место в этом мире.

