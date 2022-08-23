Со звездой «Сватов» ничего общего: как изменилась Олеся Железняк для новой роли

47-летняя Олеся Железняк удивила подписчиков в соцсетях неожиданным преображением. В Telegram-канале она показала, как изменилась на площадке для новой роли — узнать ее фанаты смогли с трудом. Она позировала в фиолетовом балахоне, а ее кожа была выкрашена в темно-зеленый цвет. Такого же оттенка были и волосы звезды. Кроме того, на лице Олеси были заметны пугающие наросты, которые на носу даже создавали подобие клюва. Но поклонники пришли к выводу, что даже такой устрашающий образ не может скрыть природное обаяние Железняк.

«Зеленая красавица», «Добрая и усталая», «Олеся, вы красотка в любой роли», «Все ваши роли мне очень нравятся», «Безумно хороша! Восхищаюсь талантом», — написали комментаторы.

Как выяснилось, в будущем фильме звезда «Сватов» будет играть Кикимору. Семейная комедия «Яга-2020» должна выйти на экраны в следующем году. Кроме Железняк в ленте также сыграют Глафира Тарханова, Людмила Артемьева и Марат Башаров.