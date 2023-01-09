Со времен «Гладиатора» прошло 22 года: как сейчас выглядит главная красотка фильма

Конни Нильсен дебютировала в Голливуде в триллере «Адвокат Дьявола», что мгновенно сделало ее знаменитой. После она приняла участие во многих фильмах, но зрителей покорила такими работами, как «Гладиатор» и «Академия Рашмор». Миллионы фанатов по всему миру были влюблены в артистку, которая не оставила свою карьеру и продолжила покорять мир кино.

Так, зрители могли видеть артистку в исторической ленте «Великий рейд», в сериале «Хорошая жена», а также в первой части драмы Ларса фон Триера «Нимфоманка». Знаменитость не ограничивает себя одним типажом и старается участвовать в весьма разноплановых проектах, выбирая и независимое кино, и популярные кинокомиксы.

О своей жизни Конни рассказывает в социальных сетях. Поклонники внимательно следят за ее публикациями, отмечая, что 57-летняя актриса выглядит весьма естественно для своего возраста, и хвалят ее за отсутствие пластических операций.