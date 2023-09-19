«Со своими слезами»: Пахмутова положит в гроб к Добронравову особенную вещь

Похороны Николая Добронравова пройдут в среду на Новодевичьем кладбище, а прощание состоится в Концертном зале имени Чайковского. Проводить поэта в последний путь соберутся его близкие и родные. И Александра Пахмутова, которая была его женой с 1956 года, собирается оставить нечто важное в гробу покойного мужа.

Как пишет портал «Утро.ру», композитор решила повторить пример Наины Ельциной, которая простилась со своим мужем в 2007 году. Во время прощания она оставила у тела свой заплаканный платок, о чем рассказала только спустя несколько лет.

«Я положила в гроб Бориса носовой платочек со своими слезами. С ним его и похоронили», — признавалась вдова главы страны в одном из интервью.

И Пахмутова, как рассказали ее близкие, планирует поступить точно так же. Она оставит с супругом памятную вещь, что станет для нее важным жестом.