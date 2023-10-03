Со стыда сгореть можно: на что идут англичане, чтобы согреться в мороз без отопления

Стоимость коммунальных услуг в Европе растет с каждым годом. Британцам приходится идти на крайние меры, чтобы сократить расходы на отопление и не замерзнуть в зимние холода. Один из лайфхаков, который они используют, шокирует любого россиянина.

Когда англичане моются в душе, они не только отказываются от шторки, но и вообще оставляют дверь открытой. Так пар от горячей воды не улетает в вентиляцию, а распространяется по всей квартире. Конечно, большую жилплощадь таким способом не согреть, но в смежной комнате немного поднять температуру можно. А для владельцев студии такие гигиенические процедуры могут оказаться настоящим спасением.

Впрочем, если вы не живете в одиночестве, столь экстремальные способы экономии тепла могут вызвать больше проблем, чем решить. Но практичные англичане считают, что сейчас неподходящее время для стеснения.