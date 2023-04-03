Со стрижкой под мальчика и в круглых очках: россиян ошарашила внешность Хромченко
Образ телеведущей сбил поклонников с толку.
Эвелина Хромченко опубликовала фотографию со своим сыном и озадачила подписчиков. Они не сразу поверили, что перед ними главный модный прокурор страны.
Предположительно, архивный кадр сделан во второй половине 1990-х. На нем экс-главный редактор российского L’Officiel в джинсовой рубашке и круглых очках держит на руках своего сына — Артемия.
«Боже мой! Это Вы?», «Поначалу не узнала совсем!», «Да ладно! Вы были брюнеткой? Никогда бы не подумала!» — поклонники Хромченко были в замешательстве.
Многие сочли темный цвет волос весьма подходящим для телеведущей.
«Вы шикарны с темным цветом волос», «Может, вам для разнообразия действительно перекраситься?» — предложили подписчицы.
Другие же рассмотрели в образе Эвелины шарм и внутренний стержень, а кто-то просто восхищался внешними данными героев публикации.
«Молоденькая красотка с красивым младенцем», «Выразительное лицо, видно, что с характером!» — писали в Сети, отмечая, что сын похож на модного эксперта больше, чем она сама.