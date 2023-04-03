Со стрижкой под мальчика и в круглых очках: россиян ошарашила внешность Хромченко

Эвелина Хромченко опубликовала фотографию со своим сыном и озадачила подписчиков. Они не сразу поверили, что перед ними главный модный прокурор страны.

Предположительно, архивный кадр сделан во второй половине 1990-х. На нем экс-главный редактор российского L’Officiel в джинсовой рубашке и круглых очках держит на руках своего сына — Артемия.

«Боже мой! Это Вы?», «Поначалу не узнала совсем!», «Да ладно! Вы были брюнеткой? Никогда бы не подумала!» — поклонники Хромченко были в замешательстве.

Многие сочли темный цвет волос весьма подходящим для телеведущей.

«Вы шикарны с темным цветом волос», «Может, вам для разнообразия действительно перекраситься?» — предложили подписчицы.

Другие же рассмотрели в образе Эвелины шарм и внутренний стержень, а кто-то просто восхищался внешними данными героев публикации.