Со смеху умереть можно: зачем в СССР переименовывали зарубежные фильмы

Строгая цензура в Советском Союзе не щадила как отечественные фильмы, так и зарубежные. От некоторых названий, которые давали иностранному кино, нельзя сдержать смеха.

Почему индийский фильм с тремя ковбоями на афише назвали «Как три мушкетера»? На хинди его название звучало как «Усадьба», а вот на бенгальском — «Три идола». Откуда взялись мушкетеры, совсем не ясно. Вероятно, дело в шляпах?

Почему переименовали польскую картину «Сексмиссия» в СССР, всем понятно. Но над названием «Новые амазонки» изрядно посмеялся режиссер фильма Махульский. В Советском Союзе так заморочились, что даже дублировали новое название на польском языке.

А при выходе в прокат американского фильма «Конвой», переводчик, кажется, взял отгул. В оригинале название звучало как Convoy, вот только это слово означает вовсе не «конвой», а «автоколонна». По-русски же оно значит «принудительное сопровождение».

Комедийный фильм с Пьером Ришаром и Джейн Биркин в СССР назвали без затей — «Он начинает сердиться». Переводчикам не удалось адаптировать французское выражение «Горчица мне щекочет нос», использованное в оригинале.