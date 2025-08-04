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Киноафиша Статьи Со скрипом набрал 4,6 на IMDb: а вы знали, что у культовых «Пришельцев» есть современное продолжение — Рено и Клавье на месте, но фильм не спасают

Со скрипом набрал 4,6 на IMDb: а вы знали, что у культовых «Пришельцев» есть современное продолжение — Рено и Клавье на месте, но фильм не спасают

4 августа 2025 20:03
Со скрипом набрал 4,6 на IMDb: а вы знали, что у культовых «Пришельцев» есть современное продолжение — Рено и Клавье на месте, но фильм не спасают

Если вы его не видели, то вам попросту повезло.

«Пришельцы 3: Взятие Бастилии» стали неожиданным триквелом спустя 18 лет после выхода второй части, который, кажется никто не ждал. Оригинальная дилогия обрывалась на полуслове граф и Пройдоха вновь оказывались не в своей эпохе, и лучше бы зрители и дальше гадали, что с ними приключилось.

Жан Рено и Кристиан Клавье вернулись к ролям графа Монмирая и верного Жакуя Пройдохи, но зрители не оценили этого порыва. Герои оказались в эпохе Французской революции — среди гильотин и Робеспьера, где их тут же приняли за иностранных шпионов. Шутки, как и головы, здесь летят быстро — но вот смеяться не хочется.

Зрители сидели с кислыми минами

Со скрипом набрал 4,6 на IMDb: а вы знали, что у культовых «Пришельцев» есть современное продолжение — Рено и Клавье на месте, но фильм не спасают

Отзывы разрываются между «полной чушью» и «ужасной скукой». Один из зрителей написал: «Я осилил не более 15 минут, потом упал под стол от скуки».

Другой отметил: «Люди начали уходить с сеансов на середине». Даже самые лояльные фанаты, засмотревшие комедию до дыр в нулевые, признают: время Рено и Клавье прошло, а их попытки кривляться как раньше вызывают не смех, а неловкость.

Что пошло не так?

Причин много. Фильм вышел спустя почти два десятилетия. Возраст актёров стал слишком заметен, юмор — устарел.

Добавьте к этому исторические отсылки, которые понятны только французам, политкорректность и слабый сценарий. По сути, третий фильм — уже не комедия, а нечто между театральной пьесой и уроком истории с сальными анекдотами.

От идеи до облома

Со скрипом набрал 4,6 на IMDb: а вы знали, что у культовых «Пришельцев» есть современное продолжение — Рено и Клавье на месте, но фильм не спасают

Жан-Мари Пуаре мечтал снять триквел ещё в начале нулевых, но ему поставили условие — сначала адаптировать «Пришельцев» для американского зрителя.

Так появился злополучный ремейк «Пришельцы в Америке», который провалился в прокате, похоронив франшизу почти на 15 лет. Его вспоминать не будем, хотя рейтинг спин-оффа на IMDb составлял 5,7, тогда как триквел получил 4,6.

После третьей части Пуаре, вернувшийся в кино чтобы поставить точку, больше к режиссуре не прикасался.

Стоит ли смотреть?

Если вы фанат первых двух фильмов и готовы закрыть глаза на возраст, низкий бюджет и затянутость — можете попробовать. Но большинство согласны: Годфруа и Жакуй должны были остаться в средневековье, а не сражаться с якобинцами на экране.

К другим новостям. Круче, чем лучшая серия «Игры престолов»: 2 сезон «Ландышей» выйдет лишь на Новый год, но уже установил уникальный сериальный рекорд. Обошел даже «Войну миров Z»: самый кассовый фильм в карьере Брэда Питта собрал более 540 млн долларов — и украл сердца зрителей.

Фото: Кадры из фильмов «Пришельцы» (1993), «Пришельцы 3: Взятие Бастилии» (2016)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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