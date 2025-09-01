Меню
Со скрипом мела и запахом хризантемы: настроиться на 1 сентября поможет наш «снова в школу тест»

1 сентября 2025 13:46
Угадайте советские фильмы по 7 кадрам с уроков.

Лето ушло, и вместе с ним заканчивается пора беззаботности. Школьные звонки вернут нас в привычный ритм жизни, а вместе с ним появятся заботы о расписаниях, портфелях и новых учебниках. Причем коснутся эти задачи не только учеников, но и родителей.

Но есть способ настроиться на учебный год без лишнего стресса — погрузиться в атмосферу школьных лет через советское кино.

Раньше фильмы о школе были особенными: они умели передавать радость первой любви, волнение перед контрольной. Их герои — очень похожи на нас, просто жили в другой эпохе.

Мы подготовили тест, который поможет вспомнить весь спектр эмоций, переживаемых школьниками. Попробуйте угадать культовые фильмы СССР всего по одному кадру с урока или перемены.

Проверим, насколько хорошо вы помните любимое кино детства и юности. Настраиваемся на новый учебный год — с лёгкой ностальгией и улыбкой.

Осенний марафон: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с туманом и желтой листвой (тест).

Фото: Кадр из фильма «Большая перемена» (1972)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
