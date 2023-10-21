Со сцены чуть не пришлось уносить на руках: певец SHAMAN пострадал на своем концерте

Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, собирает на своих выступлениях все больше и больше поклонников. И не так давно представил свое шоу в Кремлевском дворце, но программа прошла совсем не так, как он запланировал.

Дело в том, что для исполнения песни «Танцы на стеклах» Дронов подготовил специальный номер. Он выступал, прогуливаясь босиком по битому стеклу. Специально ради этого он тренировался, но его подготовка не помогла избежать травм.

Как пишут СМИ, после номера SHAMAN был вынужден уйти со сцены, так как был не в состоянии проводить концерт дальше. Он пострадал от осколков, и медикам пришлось перевязать ему ступни, чтобы остановить кровотечение. И только после срочной помощи он смог продолжить выступление.

Сам Дронов пока никак не прокомментировал инцидент. В своих социальных сетях он предпочел не рассказывать о концерте, поэтому игнорирует вопросы многочисленных подписчиков.