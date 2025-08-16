Со лже-МакКуином и мрачной историей: «Тачки 3» могли стать триллером, но Pixar передумали в последний момент

«Тачки 3» могли стать совсем другим фильмом. Не семейной историей про кризис возраста МакКуина, а мрачным экспериментом Pixar в духе «кражи личности».

Автор YouTube-канала FNAR Studios раскопал на сайте художника Pixar Джона Хоффмана аниматики и раскадровки, от которых фанаты до сих пор не могут отойти.

Чем отличался мультик

По раннему сценарию у Молнии появлялся двойник по имени Джеральд. Он крал не только имя, но и облик героя. Молнии приходилось буквально доказывать, что он — настоящий, пробираясь в логово самозванца и раскрывая заговор.

Представьте: вся вселенная «Тачек» могла закрутиться вокруг подмены и потери собственного «я». Для Pixar это был бы сюжет на грани.

Как изменился мультик

Но и в финальной версии «Тачек 3» осталось немало вырезанного. Те самые сцены, что фанаты обсуждают годами. Например, тренировки Круз Рамирез на пляже в духе «Форсажа» — в концептах у неё была другая форма кузова и спойлер, а её умение держать песчаный трек прописали куда раньше, чем в релизной версии.

Или сцена в «гараже Рамирез», где она якобы занималась обучением старых автомобилей — намёк на прошлое героини так и не дошёл до экрана.

Особенно сильный эпизод — момент, когда Круз выкладывает логотип МакКуина на земле из баночки с грунтом «Ржавейки». Символический жест, который Pixar заменили на более лёгкие шутки. Был и старый билборд с изображением Дока Хадсона — привет из 50-х, который мог добавить драмы.

Финал «Тачки 3»

А финал и вовсе задумывался другим. Болельщики должны были увидеть, как из МакКуина делают бренд: его лишают номера 95 и передают его Круз. Молния в отчаянии, фанаты растеряны.

И тут появляется Тек — глава Dinoco — предлагающий новый шанс и новый номер, 51. В раскадровках Маккуин возвращается на трассу после рестайлинга. В итоге зрители получили более привычную семейную историю.

Но если бы Pixar решились на изначальный сценарий и вырезанные сцены — «Тачки 3» стали бы самой странной и самой взрослой главой франшизы. Мечта фанатов — увидеть хотя бы спецрелиз с этими черновиками.

5 пикантных моментов из кино СССР, которые не вырезала цензура: вспомните по ним названия фильмов? (тест).