Со дня на день: о возвращении Пугачевой всерьез заговорил известный певец

Вокруг участи Аллы Пугачевой ведутся жаркие споры. Одни уверены, что артистка навсегда отказалась от родины в пользу жизни за границей. Другие полагают, что певица вот-вот снова окажется в своем замке в деревне Грязь.

К числу вторых относится и Григорий Лепс. Музыкант публично заговорил о скором возвращении знаменитости в Россию. По его словам, это может произойти со дня на день.

Артист напомнил, что Алла Борисовна не отказалась от российского гражданства. Исполнитель не осуждает коллегу за то, что она вот уже больше года живет на Земле обетованной. Лепс заметил, что Пугачева отправилась туда вслед за своим супругом. К тому же она думает о том, как будет лучше ее детям — Лизе и Гарри.

И все же говорить об эмиграции, по уверению певца, не стоит. Лепс предположил, что звезда не выдержит длительной разлуки с родиной.