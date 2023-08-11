«Снято в студии»: сделано заявление об обмане Пересильд в «Вызове»

Выход на большие экраны ленты «Вызов» с Юлией Пересильд в главной роли стал большим событием для всего мира. Это первый в истории кинематографа художественный проект, снятый в космическом пространстве. Актриса прошла серьезный отбор и большую подготовку, прежде чем получить уникальную возможность отправиться на МКС.

Между тем ходят разговоры о том, что никакого космического путешествия не было и в помине. В частности, соответствующее заявление сделал Юрий Лоза. Он уличил артистку во лжи, предположив, что в космосе она не была.

«Никто не отрицает, что гагаринское „Поехали!“ снято в студии», — провел аналогию он.

По мнению продюсера, люди склонны делать ложные выводы на основе того, что было показано им преднамеренно. Более того, Лоза отметил, что не верит в существование космоса как такового. Музыкант заметил, что земля плоская и была создана Богом.