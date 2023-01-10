«Снять такую бездарность надо было постараться»: нового «Мажора» разнесли в пух и прах

Сериал «Мажор» сделал Павла Прилучного одним из самых популярных российских актеров. Впервые проект вышел на экраны в 2014-м, а не так давно состоялась премьера его вот уже четвертого сезона и отдельного фильма. Стоит признать, что обернулась она полным провалом.

Зрители разнесли нового «Мажора» с Прилучным в главной роли в пух и прах, заявив, что некогда интересная история превратилась в жалкое зрелище. Публика не оценила излишне драматичный сюжет постановки. По мнению большинства, он высосан из пальца. Кроме того, поклонникам проекта не хватило правдоподобности и внимания к деталям.

Чтобы понять всю плачевность ситуации, достаточно ознакомиться с тем, что пишут в Сети. «Снять такую бездарность надо было постараться», — подытожил один из зрителей. Досталось и самому Прилучному. «Бред сивой кобылы с несвежим лицом главного героя», — гласит другой комментарий. Также в отзывах к сериалу зрители жалуются на то, что с трудом смогли досмотреть его до конца и испытали горькое разочарование от финала.