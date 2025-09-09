Снят для фанатов Лесли Нильсена: в новом «Голом пистолете» нашли душевные и смешные до слез пасхалки

Легендарный «Голый пистолет» вернулся спустя почти 40 лет — теперь с Лиамом Нисоном в роли Фрэнка Дребина-младшего. Но авторы не просто перезапустили культовую комедию — они нашпиговали фильм десятками скрытых шуток и отсылок к классике, будто проверяя зрителей на внимательность.

Если ты помнишь оригинал и считаешь себя настоящим фанатом, попробуй найти все эти детали. Спойлер: получится не у всех.

1. Лесли Нильсен снова в кадре

В штабе полиции висит портрет Фрэнка Дребина-старшего, и сын разговаривает с ним, советуясь, как будто с живым человеком. Настолько трогательная дань памяти, что зал замирает. Рядом находятся и портреты остальных полицейских, к каждому из них приходят рыдать сыновья.

2. Камео «Странного Эла»

Странный Эл Янкович, звезда прошлых картин, снова здесь! В этот раз он поёт… в бункере злодея, пока мир рушится снаружи. Абсурд на максималках — как и всегда.

3. Парковка, которая убивает

Всё, что связано с автомобилем Дребина-младшего — катастрофа. Он врезается в машины, людей, витрины, полицейские кордоны и даже в самого себя. Шутка с парковкой из оригинала теперь вышла на новый уровень хаоса.

4. Чучело бобра вернулось

Оно снова здесь. Секунда на экране, но для фанатов оригинала — чистое золото.

5. «Сигару?» — «Кубинская?»

Да, ту самую легендарную реплику вернули. Злодей предлагает сигару, Дребин отвечает так же нелепо, как и его отец. Ген тапком не раздавишь.

6. Лиам Нисон делает шпагат

Серьёзно. Он делает шпагат. Потом сальто. Потом выпрыгивает в окно. Отсылка к сцене из оригинала, но здесь выглядит ещё абсурднее, чем можно представить.

7. С газированной водой всё пошло не так

Вместо бокала воды Фрэнку приносят стакан с настоящим бенгальским огнём. Прямая отсылка к культовой сцене недопонимания из второй части.

8. Романтика и оживший снеговик

Фрэнк и его возлюбленная Бет (да, это Памела Андерсон) играют в снегу, находят книгу заклинаний и… оживляют снеговика, который тут же начинает их убивать. Сцена-пародия.

9. Саундтрек Police Squad!

Оригинальная тема из сериала Police Squad! звучит в титрах.

10. Вступительная сцена — в финале

Та самая легендарная нарезка с полицейской машиной на хоккейном матче и автомойке — теперь в титрах. Ностальгия такая, что дух замирает.

11. Разрыв четвёртой стены

Фрэнк и Бет внезапно «зависают» в стоп-кадре, но потом понимают, что это фильм, и… начинают трогать титры руками. Самая безумная и неожиданная пасхалка нового фильма.

Вывод: новый «Голый пистолет» — это не просто перезапуск, а любовное письмо фанатам Лесли Нильсена. Если ты заметил все эти пасхалки — поздравляем, твоя память по культовой трилогии работает на уровне Дребина.

