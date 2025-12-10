Снят 100 лет назад, а рейтинг до сих пор 7.9: легендарный фильм СССР возвращается в кинотеатры – с той же душой, но картинка круче

Меню
10 декабря 2025 11:50
Любители военных кинолент будут в восторге.

Кинокомпания «К24» готовит большое событие для всех ценителей советского кино. В повторный прокат выходит картина, которая стала символом целой эпохи – легендарный «Броненосец "Потёмкин"» Сергея Эйзенштейна.

Зрители увидят восстановленную версию фильма, работу над которой провели на «Мосфильме» ещё в 1976 году. Показ будет сопровождаться знаменитой музыкой Дмитрия Шостаковича, создающей особую, напряжённую атмосферу.

Фильм, заложивший основы современного монтажа, имеет удивительную историю создания. После успеха «Стачки» Эйзенштейну поручили снять масштабную ленту о революции 1905 года, но времени было в обрез.

Но режиссёр понял, что мощь народного восстания можно показать через одну яркую историю – мятеж матросов на броненосце «Князь Потёмкин-Таврический».

Премьера состоялась в декабре 1925 года в Большом театре, а уже через месяц фильм вышел в широкий прокат. Успех был оглушительным: в 1958 году по результатам опроса киноведов со всего мира картина была названа лучшим фильмом всех времён и народов.

Сейчас его оценка по-прежнему высока – 7.9 на Кинопоиске. Современные россияне смогут посмотреть ленту на больших экранах уже очень скоро. Прокат стартует с 29 января 2026 года.

А пока взгляните: «Пошлый кафешантан»: весь мир в 2025-м обсуждал «Материалистку», но в СССР такой же фильм сняли 70 лет назад – он круче по всем статьям.

Фото: Кадр из фильма «Броненосец "Потёмкин"» (1925)
Ольга Назарова
