Снялся в такой пошлости: вы обомлеете, за какую роль укоряли Джигарханяна

Когда в 1975 году на экраны вышла искрометная комедия «Здравствуйте, я ваша тетя!», зрители остались от фильма в восторге. А вот чиновники Госкино были недовольны премьерой. Особенно невзлюбили они Татьяну Веденееву, настойчиво требуя переснять все сцены с другой актрисой. Что же касается Армена Джигарханяна, то представители ведомства еще долго укоряли его за роль.

«Как же вы снимались в такой пошлости, такой известный артист?» — интересовались они.

Любопытно, что актер собирался сыграть полковника Чеснея. Тем более что роль этого персонажа он уже исполнял в театральном варианте истории. Среди других претендентов были Михаил Козаков и Зиновий Гердт. Последний буквально мечтал об этом герое, но должен был ехать на гастроли с театром Сергея Образцова. До последнего Гердт надеялся, что труппу не выпустят в Европу, но чиновники на тур посмотрели сквозь пальцы.

Режиссер Виктор Титов уже собирался отдать роль хромого полковника Джигарханяну, но предложил ему сделать один дубль в образе судьи Кригса. Актер так талантливо воплотил перед камерой алчного чиновника, что уже никто не сомневался, кому должен достаться персонаж. А Чеснеем в итоге стал Козаков.