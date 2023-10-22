Снялся в одной из главных ролей: единицы помнят актерский дебют Гайдая в кино

Леонид Гайдай построил блестящую режиссерскую карьеру, но грезил совсем о другом. В начале творческого пути мастер комедийного жанра лелеял мечту стать актером, чем сильно забавлял окружающих.

Щуплый, с виду тихий, шепелявый и картавый, он никак не походил на звезду советского кинематографа. Но упорства знаменитости было не занимать — своего он все-таки добился. Впервые Гайдай проявил себя не как постановщик, а как лицедей. Его дебют помнят единицы, а ведь у Леонида Иовича была главная роль. Речь идет о фильме «Ляна».

Этот опыт показал мастеру, что ему лучше оставаться за кадром.

Создатель «Кавказской пленницы» понял, что не желает подчиняться чужим указаниям — уж лучше самому стоять во главе творческого процесса. И в этот раз он не ошибся. Все проекты киношника, за редким исключением, становились шедеврами.