Снялся с Михалковым, смешил Высоцкого: в карьере Шона Коннера есть советский фильм — ради него приехал в Москву и закатил пьянку

Сегодня легендарному Шону Коннери могло бы исполниться 95. И вспоминая его блистательную карьеру, невозможно пройти мимо самого неожиданного ее эпизода — съемок в советско-итальянской картине «Красная палатка» (1969), где партнером Коннери стал молодой Никита Михалков.

Побег от Бонда в СССР

После пятого фильма о Джеймсе Бонде Коннери почувствовал, что становится заложником образа 007. Актер жаждал серьезных драматических ролей, и судьба подкинула ему шанс в совсем необычном месте — в СССР.

Михаил Калатозов, обладатель «Золотой пальмовой ветви» Канн, искал исполнителя на роль Руаля Амундсена в масштабной ленте о трагической арктической экспедиции.

На Западе звезды вроде Лоуренса Оливье и Джона Уэйна отказывались работать с советскими коллегами — политическая ситуация после ввода войск в Чехословакию делала участие в проекте рискованным для репутации. Коннери же, наоборот, охотно согласился.

Для него это была возможность доказать, что он может играть не только супершпиона в смокинге. И доказал!

Инкогнито в Москве: «Почему меня не рвут на части?»

Советская публика не знала о Джеймсе Бонде — фильмы не показывали в прокате, да и имя Коннери для большинства звучало пустым звуком. Встречать голливудскую икону в аэропорту съемочной группе пришлось почти вслепую: фотографию нашли с трудом.

Народ же реагировал спокойно — никаких визгов, автограф-сессий и толп у гостиницы. Сначала актер даже радовался свободе от славы, но довольно быстро удивился.

Как вспоминал директор картины Борис Криштул, в глазах Коннери проступал немой вопрос: «Почему меня никто не узнает?». Спустя пару дней он спросил прямо: «А что, Бонд еще не вышел в Москве?». Ответ был коротким: «Он и не выйдет».

Владимир Высоцкий позже иронично спел об этом в «Песне про Джеймса Бонда», где прозвучали строки:

«Довольный, что его не узнавали, Он одеяло снял в "Национале", Но, несмотря на личность и акцент, Его там обозвали оборванцем».

Михалков о Коннери: «Аристократично демократичен»

Молодой Никита Михалков играл в «Красной палатке» летчика Чухновского и работал рядом с Коннери. Позже он говорил:

«Самое меня поразившее было то, что рядом с ним ты абсолютно не чувствовал себя находящимся рядом со звездой. Он был благородно аристократично демократичен».

В отличие от многих западных знаменитостей, Коннери не замыкался на своем статусе, он наблюдал, интересовался людьми вокруг, не боялся общаться и слушать.

Тайный показ и одинокий банкет

Первым желанием шотландца в Москве стал вовсе не поход на Красную площадь, а просмотр «Андрея Рублева» Тарковского. Картина тогда лежала «на полке», но Калатозов чудом организовал частный показ. В зале, кроме Коннери, оказался только хоккеист Борис Майоров с женой — сцена сама по себе достойна фильма.

А вот попытка устроить банкет для коллег закончилась почти фарсом. Коннери закупил деликатесы в «Березке», накрыл щедрый стол и ждал веселой вечеринки. Но языковой барьер и советская традиция «быстро выпили — и разошлись» сделали свое дело.

Гости ушли, а актер остался «один у разрушенного стола», как потом вспоминал Высоцкий, и долго повторял:

«Да, это действительно таинственная страна!».

Наследие «Красной палатки»

На экране Коннери был загримирован до неузнаваемости — поседевший Амундсен, которому в реальности было на шестнадцать лет больше самого актера. Реплики он произносил на английском, а в советском прокате его голосом говорил Юрий Яковлев.

Получилась почти мистическая коллизия: самый знаменитый Бонд мира, переодетый в полярного исследователя, звучал голосом главного князя Мышкина отечественного кино.

Для Коннери «Красная палатка» стала уникальной возможностью сбросить пиджак агента 007 и примерить на себя роль трагического героя. Для советских же зрителей — редким окном в мир большого Голливуда.

И сегодня эта история читается как символическая встреча культур: на одном съемочном поле сошлись Калатозов, Кардинале, Михалков и Коннери. Воспоминание о том, что мир кино умеет соединять страны даже сквозь холодные войны и железные занавесы.

