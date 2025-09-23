Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители

Киноленту с рейтингом 7.8 на IMDb создали буквально за месяц.

Когда речь заходит о космических блокбастерах, большинству зрителей «Интерстеллар» (2014) приходит на ум одним из первых. И не зря: у него громный бюджет в $165 млн, потрясающие спецэффекты, а также рейтинг 8.7 на IMDb и Кинопоиске.

Кристофер Нолан сделал фильм, который впечатляет как научной фантастикой, так и драмой о человеческих отношениях. Но оказывается, что создать впечатляющий космический фильм можно и с меньшими деньгами.

И вот один из таких примеров — проект, который держит планку качества, но при этом снимался буквально за «копейки». А вышел он на 5 лет раньше.

«Луна 2112»: сюжет

Фильм «Луна 2112» (2009) рассказывает историю астронавта Сэма Белла, который три года работает на лунной станции по добыче гелия-3. Он обнаруживает, что его сменщик — на самом деле его клон.

В ходе расследования Сэм находит доказательства существования других клонов и раскрывает корпоративную тайну компании «Лунар», которая клонирует сотрудников для продолжения эксплуатации станции, создавая иллюзию одиночества.

За сколько сняли фильм

«Луна 2112» имел бюджет всего $5 млн долларов — в целых 33 раза меньше, чем у фильма Нолана. Для фантастики это почти ничего. Главную и единственную роль исполнил Сэм Рокуэлл, а модели для сцен на Луне двигались по площадке на верёвочках.

Режиссёр Дункан Джонс смог нанять опытных специалистов по спецэффектам благодаря забастовке сценаристов в Голливуде в 2008-м — многие проекты в этот период стояли на паузе, и профи были свободны.

Кстати, весь процесс съемок занял всего 33 дня. Вот такое занятное совпадение в числах.

Сходство с «Интерстелларом»

И хотя зрители называют фильм «мини-Интерстелларом». На самом деле, это не точная копия: сюжет кажется ближе к «Микки 17», чем к Нолану.

Но общие элементы есть — космос, одиночество, философские размышления о человеке и технологиях. И, конечно, визуальные сцены на Луне, которые создают похожее ощущение масштабности и пустоты.

Рейтинги

Несмотря на низкий бюджет, фильм получил хорошие рейтинги и отзывы:

IMDb: 7.8;

Кинопоиск: 7.6.

Для столь небольшого проекта это отличный показатель.

А вот что говорят о киноленте критики и зрители:

«Конечно, есть примеры крупнобюджетного интеллектуального сай-фая, за которыми стоят сильные авторы с важными идеями (например "Интерстеллар" и "Гравитация"). Если посмотреть на малобюджетные примеры, то самым достойным является "Луна 2112"»,

«Это не просто эффектная картинка и захватывающие космические битвы. Фильм намного глубже. Он заставляет задуматься над философскими вопросами, как глобального, так и частного порядка, касающимися человеческого одиночества и будущего человечества, искусственного разума и живой души»,

«Хорошее и умное кино, которое стимулирует мыслительные процессы, что само по себе уже является достоинством. Но фильм и снят хорошо, и сюжет нетривиальный. Заслуживает просмотра».

Итог

«Луна 2112» доказывает, что не всегда нужен миллиардный бюджет, чтобы снять космическую фантастику с качественными эффектами и драматической историей.

Иногда даже скромные средства и один талантливый актёр способны создать фильм, который будут обсуждать.

