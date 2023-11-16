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Сняли в павильоне и шокировали космонавтов: что происходило за кадром фильма года с Пересильд

16 ноября 2023 07:30
Сняли в павильоне и шокировали космонавтов: что происходило за кадром фильма года с Пересильд

Амбициозный проект обернулся грандиозным скандалом.

Картину «Вызов» называют первым фильмом, который снят в космосе. Кинолента вызвала резонанс не только в России, но и в мире. Вокруг творения Клима Шипенко ходило множество слухов. Многие деятели шоу-бизнеса, такие как Стас Садальский, утверждали, что в космос никто не летал, а все съемки проходили в павильоне.

Подобные сплетни не соответствуют действительности. Полет действительно был, но на орбиту отправились лишь режиссер и исполнительница главной роли Юлия Пересильд. Постановщику пришлось взять на себя функции оператора, гримера, звукорежиссера и других членов съемочной группы.

Вместе с космонавтами знаменитости были в невесомости 12 суток. Идею полета раскритиковали в профессиональном сообществе. Смелый эксперимент был профинансирован государством. К тому же съемки фильма сорвали запланированные космические миссии.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Алла Новикова
Алла Новикова
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