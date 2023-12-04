Сняли по советским лекалам: этот фильм со всей семьей Добронравова зрители вознесли до небес

Кажется, жанр производственной драмы, невероятно популярный в СССР, канул в Лету. «День приема по личным вопросам», «Время, вперед!», «Премия» — сегодня об этих картинах не принято вспоминать. Однако, оказывается, такой формат все еще живет: об этом свидетельствует популярность ленты «От печали до радости».

Картина Эдуарда Парри вышла на экраны в 2020 году. В комедийной мелодраме снялись Федор Добронравов, его сыновья Виктор и Иван, а также Ирина Пегова и Инга Оболдина. Актеры исполнили роли простых людей, трудящихся на авиационном заводе. Оказывается, зрители соскучились по историям представителей рабочих профессий.