Сняли по большому блату: экранизацию этого романа в СССР возненавидел каждый книголюб

У многих советский кинематограф ассоциируется с качественными фильмами, которые переживут еще несколько поколений. Однако случались у режиссеров и досадные промахи.

Так, в 1983 году вышел научно-фантастический фильм «Лунная радуга». За основу был взят одноименный роман Сергея Павлова. Сюжет разворачивается в недалеком будущем, где человек освоил Солнечную систему. Но покорение космоса таило в себе множество неприятных сюрпризов.

Режиссером ленты выступил 27-летний Андрей Ермаш. Ходили слухи, что он выбил проект через отца, который заседал в Госкино. Благодаря родственным связям Ермашу удалось заполучить в свой фильм лучших актеров того времени — Василия Ливанова и Юрия Соломина. Но их участие не спасло «Лунную радугу» от позора.

Первым делом фильм разнесли книголюбы, дотошно изучившие первоисточник Павлова. Создатели экранизации извратили практически все, о чем писал автор. Сам писатель тоже пребывал в долгом шоке, увидев готовый результат. Он признавался, что ему больно даже говорить об этой экранизации.