Снялась в «клубничке» и вскружила головы даже иностранцам: почему советская актриса пропала с экранов

Наталья Лапина дебютировала на экранах в 1986 году, а уже спустя несколько лет ее имя знали все любители кино в стране. Артистку осыпали комплиментами за «Жизнь Клима Самгина», «Остров погибших кораблей» и другие проекты. Самым же ярким проектом стал пикантный исторический фильм «Руанская дева по прозвищу Пышка», в котором она исполнила главную роль девушки легкого поведения.

Как была уверена публика, Лапину ждет успешное будущее. Артистка была востребована на родине, нередко ее приглашали на съемки за границу. Но из-за кризиса 90-х она лишилась работы в России и решила переехать в США.

В новой стране она попыталась развивать актерскую карьеру, но смогла прославиться лишь как композитор. Лапина написала музыку к картине «Поезд в ад» и к другим проектам, а после занялась сочинительством песен для популярных исполнителей. Со временем же она сконцентрировалась только на музыкальной карьере и полностью пропала с экрана. Именно ее композиции звучат в репертуаре Григория Лепса и Любови Успенской, но последние съемки с ее участием проходили уже больше 20 лет назад.